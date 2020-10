Furto in piadineria col motorino rubato: arrestato

I Carabinieri della Compagnia di Cervia-Milano Marittima, nell’ambito dei servizi predisposti per contrastare il fenomeno dei furti agli esercizi commerciali e alle abitazioni, hanno arrestato in flagranza di reato, nella giornata di lunedì, un cittadino di nazionalità rumena di 28 anni ritenuto responsabile del tentato furto ai danni di una piadineria di Cervia.

Il giovane è stato rintracciato, a bordo di un ciclomotore, con a bordo gli arnesi da scasso utilizzati poco prima per tentare di asportare la cassa dell’esercizio commerciale. Da accertamenti sul motociclo è emerso che il mezzo era stato rubato nel comune di Pesaro. Per tale motivo l’arrestato è stato anche denunciato all’autorità giudiziaria per ricettazione.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Inoltre, i Carabinieri di Milano Marittima hanno denunciato un cittadino marocchino, residente a Cervia, anch’egli responsabile di furto ai danni del suo datore di lavoro. Infine, a conclusione di indagini che hanno coinvolto i carabinieri di Cervia, la stazione ha segnalato all’autorità giudiziario un giovane residente a Cesenatico che, nelle settimane precedenti, sulla tratta Rimini-Ravenna, a bordo di un treno regionale si era reso responsabile di atti osceni.