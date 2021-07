Ladri di intimo in azione nel ravennate: furti a raffica di slip e reggiseni

Ladri di intimo nel ravennate. A denunciare una serie di furti molto simili e singolari è il gruppo 'Sos Ravenna Indipendente'. Secondo i membri della chat di vicinato, i colpi sarebbero stati messi a segno nei giorni scorsi in diverse vie di varie zone di Ravenna, tra le quali via Agropontino, via Villa Glori, via Canalazzo e via Simmaco. Qui i malviventi, durante la notte, avrebbero rubato reggiseni e slip, solo femminili, mentre erano stesi ad asciugare. Si tratterebbe, in totale, di circa 18 reggiseni e 14 paia di mutande, oltre a teli da mare, sedie e tavolini da esterno.