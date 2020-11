Furto nella notte al bar della Rocca Brancaleone: ladri ripresi dalle telecamere

Furto al bar della Rocca Brancaleone nella nottata tra domenica e lunedì. I malviventi sono entrati in azione intorno all'1.30 e, sfondando la porta d'ingresso, sono riusciti a entrare nel locale facendo suonare l'allarme. Qui hanno arraffato il fondo cassa, di circa 500 euro, e si sono dati alla fuga. Sul posto, oltre al personale di vigilanza della Colas, sono intervenuti i Carabinieri di Ravenna che ora visioneranno le videocamere di sorveglianza.

"Svegliarsi di notte con la porta sfondata e la cassa svuotata è faticoso - spiegano i titolari - E' faticoso sfogliare le riprese delle telecamere e vedere la persona che sfonda quella porta e vìola quel parco, incurante della fatica che è costato prendersi cura della rocca Brancaleone negli ultimi 20 mesi. Non c'è pensiero di vendetta verso una persona che non conosciamo e di cui non conosciamo la superficialità o la disperazione, ma la rabbia abbonda. Grazie ai Carabinieri e alla Colas vigilanza che, in un momento in cui poteva prevalere la paura, sono stati di grande sostegno. Apriamo ugualmente perché è importante mantenere la Rocca pulsante, perdonateci se qualcosa non sarà come al solito".

Foto Massimo Argnani