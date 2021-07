Furto 'goloso': lavoratore e cliente rubano macchine per gelati costosissime a colpi di muletto

Da qualche mese, infatti, qualcuno aveva iniziato a rubare le macchine professionali per la produzione di gelato all’interno della ditta, per un valore complessivo di 100mila euro

Un furto in piena regola dentro lo stabilimento di Anzola 'Carpigiani', che produce macchine per gelati. E' quello che hanno smascherato i Carabinieri del comune alle porta di Bologna con l'arresto di due persone. In manette sono finiti un 48enne nigeriano, residente a Bologna, e un 47enne iracheno, residente a Ravenna. Entrambi ora dovranno rispondere di furto aggravato in concorso.

Ai due i Carabinieri sono arrivati dopo una breve indagine: da qualche mese, infatti, qualcuno aveva iniziato a rubare le macchine professionali per la produzione di gelato all’interno della ditta, per un valore complessivo di 100mila euro. Studiando le mansioni degli operai i militari hanno scoperto che il 48enne, dipendente di un’azienda specializzata nelle pulizie industriali con sede a Bologna e incaricato nello smaltimento dei rifiuti alla Carpigiani, aveva iniziato a rubare le macchine per la produzione del gelato caricandole sul muletto che era abilitato a manovrare. Le macchine in questione venivano poi scaricate nel furgone del 47enne, che in passato era peraltro stato cliente dell’azienda.

Il ravennate, infatti, conosceva il valore di mercato delle macchine professionali della ditta perché le aveva acquistate e rivendute in Medio Oriente. L’irruzione dell'altro giorno, però, ha consentito di bloccare i due ladri in flagranza di reato e recuperare nel furgone del 47enne una settantina di “agitatori” per il gelato del valore complessivo di 70mila euro. La refurtiva è stata restituita al legittimo proprietario mentre i due ladri, su disposizione della Procura della Repubblica di Bologna, sono stati condotti in camera di sicurezza in attesa dell’udienza di convalida dell’arresto