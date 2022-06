Rompono il finestrino e "svuotano" il furgone del fotografo: furto da 3000 euro

Ancora un furto 'mirato' a un fotografo. A denunciarlo è lo stesso professionista, il fotografo Marco Zavalloni, derubato della sua attrezzatura a Milano Marittima per un valore di circa 3000 euro. Giovedì l'uomo aveva parcheggiato il suo furgone, un Volkswagen Caravelle, in via Jelenia Gora: "I ladri hanno sfondato il finestrino scorrevole laterale del furgone e hanno rubato un drone DJI, due teleobiettivi sigma, due powerbank di cui uno molto grande, una borsa di pelle e una cassa bluetooth. È molto brutto non potersi fidare di lasciare il proprio automezzo parcheggiato in città dopo il lavoro". L'uomo ha sporto denuncia ai Carabinieri nella speranza di poter recuperare la sua attrezzatura di lavoro.