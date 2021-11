Spaccata notturna nel negozio in centro: i ladri fanno razzia di cellulari

Un colpo portato a segno nel centro di Ravenna. Il furto è accaduto nella notte fra lunedì e martedì, ma è stato scoperto solo in mattinata al momento dell'apertura del negozio di elettronica e telefonia di viale Farini. Secondo le prime indagini sul luogo, svolte dai Carabinieri del nucleo radiomobile di Ravenna, la banda di malviventi avrebbe utilizzato martello e scalpello per scassinare l'ingresso e intrufolarsi del negozio dove sono poi state rubate diverse decine di cellullari, sia nuovi che rigenerati, per un valore stimato di circa 5mila euro. Poco lontano dall'attività, in via Gastone de Foix, i militari hanno poi rintracciato varie scatole aperte di cellulari che potrebbero far parte della refurtiva. Per giungere all'identificazione dei colpevoli saranno utilizzate le telecamere di sicurezza della zona.

Foto Massimo Argnani