Furto nel negozio di informatica: la banda di ladri scappa con i computer

Un'altra spaccata in un negozio. Una banda formata da più persone è entrata in azione a Faenza, nella notte fra lunedì e martedì, in un negozio che vende prodotti di informatica e tecnologia. L'allarme è suonato subito, ma questo non ha impedito ai ladri, penetrati all'interno dell'attività commerciale, di rubare computer per il valore di diverse migliaia di euro. Immediatamente sono accorsi sul posto gli agenti di Polizia del commissariato di Faenza per dare il via alle indagini.