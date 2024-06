Furto nella notte al centro medico: ladri in fuga con diverse migliaia di euro

Furto nella notte all'interno del poliambulatorio Medicina Ravenna di via Porto Coriandro. Una banda di ignoti si è intrufolata nella notte tra lunedì e martedì nel centro medico, portando via la cassaforte all'interno della quale erano contenute diverse migliaia di euro, per poi darsi alla fuga indisturbata. Sul posto è intervenuta la Polizia di Ravenna, che questa mattina ha effettuato i rilievi per cercare di risalire ai colpevoli.