Furto nella notte al supermercato: ladri in fuga col bottino

Furto nella notte al supermercato Conad di Villanova di Bagnacavallo. Poco prima della mezzanotte tra lunedì e martedì una banda di malviventi ha preso di mira il negozio di Largo Tre Giunchi. I ladri per entrare hanno forzato la porta posteriore del locale, chiusa con un lucchetto, e una volta all'interno hanno arraffato il contenuto delle casse, per un importo di poco inferiore ai 200 euro. Immediatamente è suonato l'allarme e nel giro di una manciata di minuti la banda si è data alla fuga. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri di Villanova, che hanno dato il via alle ricerche e stanno visionando le immagini delle telecamere di videosorveglianza.