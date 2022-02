Ladri "affamati": in macelleria rubati culatelli, prosciutti di Parma e costose bottiglie di vino

Si ripetono gli episodi di ladri "affamati" a Ravenna, dopo il furto della settimana scorsa in una gelateria della Darsena dove i ladri si sono fermati per mangiare le torte gelato. Nella notte tra mercoledì e giovedì, infatti, i malviventi hanno fatto visita alla Macelleria Gabelli di via Zalamella.

Qui, una volta entrati forzando una finestra dopo essere saliti su dei bidoni, i ladruncoli nel giro di qualche minuto hanno arraffato prodotti costosissimi: culatelli, prosciutti di Parma, casse di vino Ca' del Bosco e l'intero cassetto del registratore di cassa, contenente 400 euro, per poi darsi alla fuga con un bottino di circa 2000 euro.

"Hanno agito molto in fretta - spiegano Manuele e Marika Gabelli, titolari della macelleria - E' suonato subito l'allarme ma nel giro di 4 o 5 minuti sono riusciti a portare via molta roba. Non era la prima volta che i ladri provavano a entrare, ma fino ad ora non c'erano mai riusciti". Le indagini sono in mano ai Carabinieri di Ravenna.

