I ladri saccheggiano il salone di parrucchieri: rubati phon e piastre professionali

Ladri in azione nella notte tra giovedì e venerdì a Ravenna. I malviventi si sono intrufolati nel salone di parrucchieri Centro Degradè Atelier Lineadielle di via Galileo Galilei forzando la porta con un piede di porco. Una volta dentro hanno agito in maniera mirata, portando via una decina di strumenti tra phon, piastre e ferri per capelli, tutti della Ghd - marca professionale di alta gamma, con prezzi che variano dai 200 ai 300 euro per strumento. Poi i ladruncoli si sono dati alla fuga col bottino.

Ad accorgersi di quanto successo sono state le parrucchiere al momento dell'apertura venerdì mattina. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri di Ravenna, che hanno in mano le indagini e visioneranno i filmati delle telecamere di videosorveglianza della zona.