I ladri fanno razzia nelle officine: rubati un quad e un furgone

Furto nella notte tra mercoledì e giovedì a Lugo, dove a essere prese di mira sono state due officine di via Volta. Una banda di ladri, composta da più persone, si è infatti intrufolata nei due locali creando diversi danni. Una volta all'interno, hanno preso le chiavi di due mezzi - un quad e un furgone - e si sono dati alla fuga. In un caso era presente 'a guardia' anche un cane Labrador, che la banda è riuscita a isolare per poter poi agire liberamente. Sul posto per i rilievi sono intervenuti i Carabinieri di Lugo, che ora visioneranno le telecamere di sicurezza della zona per cercare di risalire ai malviventi.