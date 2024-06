Ladri 'golosi' al chiosco: in fuga con barattoli di Nutella, insaccati e una costosa affettatrice

Ladri "golosi" nella notte in via Trieste. A essere presa di mira è stata la piadineria in piazza Paul Harris, i cui titolari si sono accorti di quanto avvenuto martedì mattina al momento dell'apertura - il chiosco aveva chiuso ieri pomeriggio alle 14. I malviventi, per entrare, hanno manomesso il sistema di allarme e videosorveglianza e hanno forzato l'ingresso, causando danni ingenti.

Una volta entrati, i ladri hanno arraffato cibo - insaccati, verdure per farcire le piadine, barattoli di Nutella e birre -, ma anche un'affettatrice professionale del valore di diverse migliaia di euro. Poi si sono dati alla fuga con il bottino.

Sul posto è intervenuto il personale della Polizia di Stato di Ravenna, che ha dato il via alle indagini. Il chiosco resterà chiuso nella giornata di martedì, per poi riaprire al pubblico mercoledì.

