Ladri in pizzeria rubano birre e spicci: danni per migliaia di euro

Tanti danni e bottino misero. Nella notte tra domenica e lunedì i ladri hanno fatto "visita" alla pizzeria 'La pizza al metro' di viale Luigi Cilla, a Ravenna. "Per entrare hanno forzato la porta - spiega il titolare Guglielmo Imparato - causando danni per circa 3000 euro. Una volta dentro hanno portato via circa 100 euro di spicci, oltre a 7-8 birre. La Polizia mi è venuta a chiamare a casa questa notte alle tre e lunedì mattina abbiamo formalizzato la denuncia. Non ci siamo, ormai siamo proprio messi male...".

