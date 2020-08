Ladri di risciò elettrici nella notte a Cervia

Ladri di risciò: a denunciarlo sono i titolari del noleggio 'Jessy' di via dei Mille a Cervia. "Mercoledì sera dei clienti del noleggio si sono fermati a prendere un gelato e due ragazzi ubriachi, senza maglietta, hanno rubato un risciò giallo ed elettrico. E' un pò difficile da nascondere perché pesa 200 chili ed è grande. I Carabinieri lo stanno cercando, ma è sparito dalle strade, quindi probabilmente è in un condominio oppure in un garage. Per favore se qualcuno lo vede contatti il numero di telefono 3404813681".

