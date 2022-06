Spaccata notturna nel locale in centro: ladri in fuga con il bottino

Criminali in azione nel centro di Ravenna. Nella notte fra lunedì e martedì i ladri hanno "fatto visita" al ristorante Corte Cabiria e all'adiacente Cabiria Wine Bar di Ravenna, in via Filippo Mordani. Secondo quanto ricostruito dai proprietari dei due locali, la spaccata si sarebbe verificata in piena notte, probabilmente fra le 2.30 e le 4.30. Ancora da stabilire la dinamica del furto, ma stando a una prima ricostruzione, pare che i ladri siano penetrati nel cortile interno del ristorante e qui avrebbero rotto la porta, fatto razzia in entrambi i locali e infine sarebbero usciti dalla porta d'ingresso del wine bar su via Mordani. Per i due locali è ancora in corso la stima dei danni. Sono stati portati via il fondo cassa di ristorante e bar, ma anche vari oggetti di servizio come palmari e telefoni cellulari. Ingenti anche i danni causati alle due porte forzate dai malviventi. Sul furto sta indagando la Polizia di Ravenna con il supporto degli esperti della Scientifica.