Le si affianca per strapparle la borsa mentre va in bici con il figlio: "Ho urlato, abbiamo avuto paura"

Non ha avuto gravi conseguenze, se non quella di aver creato un bello spavento, il furto "su due ruote" avvenuto mercoledì pomeriggio in Borgo San Rocco ai danni di una 31enne ravennate che stava viaggiando in bicicletta insieme al proprio figlio di un anno.

Martina, dopo essere andata a prendere il bimbo all'asilo nido, si è fermata al Conad di via Cesarea per fare la spesa. Uscita da lì è risalita in bici e si è avviata verso casa, percorrendo via Lametta, con il figlioletto seduto nel seggiolino davanti a sé e la borsa della spesa nel cestino posteriore.

"Dalla piazza di Borgo San Rocco mi sono accorta di avere un uomo in bici che mi stava dietro, molto vicino, ma pensavo avesse fretta e fosse diretto nella mia stessa direzione - spiega la 31enne - A un certo punto però, appena dopo 'I Mulner', mi sono accorta che quest'uomo mi stava veramente troppo vicino. Mi sono girata e in quel momento lui mi ha affiancata e strattonata per prendere la busta con la spesa dal cestino".

La donna fortunatamente è riuscita a mantenere la bici in equilibrio senza cadere. "I miei effetti personali erano dentro allo zainetto che indossavo, per cui non ci è stato portato via nulla di valore, solo la spesa - continua - Però ci siamo presi molta paura, anche se per fortuna non ci siamo fatti male. Ho urlato, ma le persone presenti probabilmente non hanno compreso cosa fosse successo. Era un ragazzo di carnagione chiara, non troppo alto, abbastanza robusto e con occhiali neri. Probabilmente l'obiettivo dello scippo era un altro...".