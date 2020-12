Furto nella notte al supermercato: ladri in fuga con 4000 euro

Non si placa la scia di furti nei supermercati del ravennate. Nella notte tra venerdì e sabato a essere preso di mira dai malviventi è stato il Conad situato all'interno del centro commerciale La Filanda a Faenza. Intorno alle 2 è suonato l'allarme del locale, ma quando il personale della vigilanza e i Carabinieri di Faenza sono arrivati sul posto, nel supermercato di via della Costituzione non c'era già più nessuno.

I ladri, una banda composta da almeno 4 persone a volto coperto secondo quanto emerso dai filmati delle telecamere di videosorveglianza, si sono dati alla fuga con un bottino di circa 4000 euro. Non è ancora chiaro come i malfattori siano entrati all'interno del supermercato. Le indagini sono attualmente in corso.