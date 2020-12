Tre furti in un mese e mezzo al nuovo supermercato: ladri in fuga con 7000 euro

"E' il terzo furto nel giro di un mese e mezzo". E' disperato il direttore del nuovo supermercato Conad di San Pietro in Vincoli, inaugurato a settembre e già vittima di numerosi colpi dei malviventi. L'ultimo risale a martedì sera quando, poco dopo le 10.30, una banda composta da più persone si è intrufolata nel negozio di via Farini forzando una porta sul retro.

Una volta dentro, in brevissimo tempo i ladri hanno arraffato circa settemila euro, per poi darsi rapidamente alla fuga. Sul posto si sono precipitati i Carabinieri, che hanno dato il via alle indagini e che stanno visionando anche i filmati delle telecamere di videosorveglianza della zona per cercare di risalire ai colpevoli.