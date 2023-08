Tenta di rubare le testine degli spazzolini elettrici: donna arrestata

Intervento della Polizia contro i furti. Ieri mattina, venerdì, è stata arrestata una 38enne con vari precedenti per reati contro il patrimonio che è stata fermata su richiesta dei titolari di un supermercato cittadino, dopo aver tentato di asportare varia merce, in particolare le testine di ricambio degli spazzolini elettrici, per un valore di circa 250 euro.

Sempre in tema di furti, nello stesso pomeriggio è stato controllato e denunciato per possesso ingiustificato di arnesi atti allo scasso, un uomo che, a bordo di una bicicletta si aggirava con fare sospetto tra le numerose altre biciclette in sosta in piazza Anita Garibaldi, procedendo al sequestro di ben 15 attrezzi da scasso custoditi in una borsa di tela.