Ruba in tre diversi negozi all'Esp: era già stata "beccata" appena 10 giorni fa

La Polizia di Stato di Ravenna ha arrestato una 47enne ucraina per il reato di furto aggravato. Lunedì, intorno alle 12.30, una volante dell’Ufficio Prevenzione Generale Soccorso Pubblico della Questura è intervenuta al supermercato del centro commerciale Esp, dove il personale di vigilanza aveva fermato una donna che, dopo aver pagato una birra in lattina, aveva oltrepassato le casse facendo attivare il sistema di allarme antitaccheggio. In particolare il personale addetto al negozio di abbigliamento ha riferito ai poliziotti intervenuti che poco prima la donna aveva oltrepassato le barriere antitaccheggio, poste immediatamente dopo le casse del supermercato, facendo attivare il sistema di allarme.

La donna è stata fermata e le è stato richiesto ripetutamente, vista la sua reticenza, di mostrare il contenuto delle due borse che recava con sè. Le borse sono risultate piene di merce sottratta da tre diversi punti vendita presenti all’interno del centro commerciale, per un valore complessivo di 271.66 euro. La merce, che è risultata non danneggiata, è stata restituita ai responsabili dei punti vendita dai quali era stata sottratta.

La donna, risultata priva di documento di identificazione, è stata condotta in Questura e, dopo il fotosegnalamento dattiloscopico, identificata per la 47enne cittadina ucraina. La stessa appena 10 giorni fa era stata denunciata in stato di libertà dagli agenti delle Volanti per un furto in un altro negozio. La donna è stata quindi dichiarata in arresto per il reato di furto aggravato. La straniera è stata inoltre denunciata in stato di libertà per violazione della normativa in materia di immigrazione, perché sprovvista di valido permesso di soggiorno. Il pm di turno presso la Procura della Repubblica di Ravenna, non dovendo richiedere al Gip l’emissione di misure coercitive, ha disposto la liberazione dell’indagata.