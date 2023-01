Ladri nella notte alla velostazione: rubato il registratore di cassa e un cellulare

Ladri nella notte alla velostazione di Ravenna, il parcheggio-officina-noleggio biciclette situato di fianco alla stazione ferroviaria e gestito dalla cooperativa sociale San Vitale, dove lavorano persone con disabilità in percorsi di inserimento e riabilitazione. Alcuni malintenzionati, forzando le finestre e danneggiando le vetrate, si sono introdotti nei locali della velostazione e hanno rubato il registratore di cassa (che fortunatamente era vuota) e uno smartphone. Nessun danno, invece, alla biciclette.

"Nonostante lo sconforto per quanto accaduto non ci scoraggiamo e, per chi se lo stesse chiedendo, oggi siamo regolarmente aperti", commentano dalla Cooperativa San Vitale. Per il sopralluogo sono intervenute le volanti della Questura di Ravenna.