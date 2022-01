Furto da film horror nella villa d'epoca: colpi d'ascia e martello, rubati quadri, ceramiche e orologi

Quando i Carabinieri di Faenza sono arrivati nella villa dove si era appena consumato il furto, si sono trovati davanti una vera e propria scena da film horror, con colpi d'ascia ovunque e martellate sui muri distrutti. E' quanto successo nel tardo pomeriggio di sabato, verso le 18.30, a Pieve Cesato, nella villa di via Fossolo del commercialista Gian Luca Bertoni. E' lo stesso commercialista a raccontare l'accaduto.

"Per fortuna noi non eravamo in casa, se ne sono accorti i vicini che sentivano forti colpi provenire dalla villa e hanno dato l'allarme - spiega Bertoni - Giunti sul posto, i Carabinieri hanno trovato un set da film horror. Ogni singolo arredo d'epoca era stato ribaltato, colpi d'ascia qui e là, martellate sui muri in cerca di casseforti. Hanno preso l'attrezzatura per lo scasso nei capannoni vicini alla villa, un piede di porco, martelli, un'ascia e un pesante palo di trazione per mezzi agricoli, con il quale hanno sfondato la porta d'ingresso e la cassaforte. C'erano tanti oggetti di valore, hanno rubato ceramiche, quadri, una decina di orologi... Devo ancora quantificare il danno, ma si parla sicuramente almeno di decine di migliaia di euro".

Dopo aver messo a ferro e fuoco la grande villa di tre piani, i malviventi sono fuggiti lasciando sul posto l'attrezzatura da scasso. "I vicini li hanno visti scappare verso via San Vincenzo e salire su un'auto - dice ancora il commercialista - Già una decina di anni fa avevamo subito altri furti. Lunedì mattina sporgerò denuncia, anche se ho poche speranze di ritrovare la refurtiva...".

Gian Luca Bertoni nella villa del crimine