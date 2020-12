Furto fuori dal centro commerciale: "Offro 1000 euro a chi mi riporterà lo zaino"

Ladri sempre in agguato nei pressi dei centri commerciali, con tante persone impegnate in queste ore nello shopping natalizio. Tra i tanti furti segnalati via social spicca l'appello, postato su diversi gruppi Facebook, dal direttore del Nuovo Villaggio del Fanciullo di Ravenna Patrizio Lamonaca, vittima insieme al figlio di un doloroso furto all'uscita dall'Iper di Savignano.

"Tra le 16 e le 17.30 del 15 dicembre - scrive Lamonaca - all’Iper di Savignano sul Rubicone ci hanno svuotato la macchina portando via il pc di mio figlio, gli zaini con tutti i libri di scuola e il mio zaino del lavoro dove dentro avevo tutta la mia vita lavorativa e personale. Puoi tenerti tutto, anche i pc e l’iPhone, ma almeno la memoria esterna, dove solo qualche giorno fa avevo salvato tutto". Il papà ha offerto una ricompensa a chi lo aiuterà a riavere i ricordi della vita personale e lavorativa: "Offro 1000 euro di ricompensa per riavere gli zaini di scuola dei miei figli e la memoria esterna che era nel mio zaino".