Le rubano il pc con dentro la tesi di laurea, studentessa lancia un appello: "Aiutatemi a ritrovarlo"

Stavano prendendo un caffè in attesa del treno che li avrebbe riportati a casa dopo aver trascorso il Capodanno a Milano, ma sono stati derubati dello zaino con dentro il computer Mac, i libri e altri documenti indispensabili per la tesi di laurea.

Protagonista della disavventura meneghina una 35enne di San Vito Chietino che martedì scorso si trovava in stazione con il suo fidanzato. Dopo il fatto, onde evitare di perdere pure il treno, è seguita la denuncia alla stazione dei carabinieri di Ravenna, città dove la studentessa di scienze motorie convive con il compagno.

Il furto dello zaino, secondo quanto ricostruito, è avvenuto intorno alle 15 del 2 gennaio scorso mentre Giorgia era seduta a un tavolino di Starbucks con le valigie e gli zaini vicino, in attesa che il suo fidanzato prendesse i caffè da consumare prima di salire sul convoglio. Il tempo di girarsi per controllare se la fila al bancone fosse terminata e dello zaino non vi era più traccia.

“All’interno – riferisce a ChietiToday la malcapitata – c’erano alcune raccomandate molto importanti per il mio ragazzo, un pc Apple Mac Pro con la mia tesi e alcuni libri indispensabili da qui a breve per laurearmi. Se qualcuno ha ritrovato almeno i miei libri gliene sarei molto grata. Abbiamo denunciato l'accaduto ma non alla stazione di Milano, perché da li a 15 minuti partiva il nostro treno. Tengo a precisare che la fila per denunciare il furto degli zaini superava quella del pane caldo. Tutto questo il 2 gennaio 2024, alle ore 15.02 in un locale videosorvegliato e con tanto di buttafuori al ingresso”.