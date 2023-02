Fusignano: al via i lavori per il ripristino delle scarpate del canale consortile Marocche

Lunedì 27 febbraio a Fusignano iniziano i lavori del Consorzio di bonifica della Romagna occidentale in via Varolo, per il consolidamento delle scarpate del canale consortile Marocche. Per consentire i lavori, sarà chiuso alla circolazione il tratto di via Varolo compreso tra via Porto e via Pistola per tutta la durata del cantiere (circa due settimane). In caso di maltempo, l'inizio dei lavori potrebbe essere posticipato a mercoledì 1 marzo.