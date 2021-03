Fusignano, parte il cantiere per la rotonda "del Pilastrino"

Mercoledì 24 marzo iniziano i lavori per la realizzazione della nuova rotatoria all'incrocio "del Pilastrino" a Fusignano, ovvero all'intersezione tra la Sp 14 Quarantola, la Sp 103 ex Tramvia e via Romana.

I lavori, per un importo di 360mila euro, sono finanziati per 96.843,84 euro con fondi del Comune, per altrettanti 96.843,84 euro con fondi della Provincia di Ravenna e per 166.312,32 euro con contributi regionali. Il cantiere avrà una durata di circa sei mesi e non comporterà alcuna modifica alla viabilità. La ditta esecutrice è la Fumo Srl di Colliano (Salerno).

"Una rotatoria va a eliminare dalle nostre strade un pericoloso incrocio - ha dichiarato il sindaco Nicola Pasi -. Diamo il via a un intervento atteso dalla cittadinanza, che contribuirà a migliorare la sicurezza stradale tanto per i veicoli, quanto per pedoni e ciclisti".