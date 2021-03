Futuro e sostenibilità: un evento in streaming per parlare di transizione energetica

Un evento in streaming aperto per discutere di transizione energetica. L'appuntamento sarà visibile live sulla pagina Facebook e sul canale Youtube di Legambiente Emilia Romagna e sulla pagina Facebook di Recaer sabato 20 marzo. L'evento è suddiviso in due blocchi: al mattino la conferenza si apre alle 9:45, il pomeriggio prevede una tavola rotonda che parte alle 14:30. L'evento è organizzato da: Campagna nazionale e Coordinamento Ravenna per il clima fuori dal fossile, Energia per l'Italia, Fridays for Future, Legambiente e Rete emergenz climatica e ambientale Emilia Romagna.

"La transizione energetica è uno dei temi più discussi nell'ultimo periodo e serve una visione chiara e lucida di quale sia la strada che, una volta imboccata, determinerà il futuro del settore nei decenni a venire. Per questo - affermano gli organizzatori -, a fronte di investimenti che si stanno ipotizzando in tecnologie che a nostro avviso non assicurano il raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione e che rappresentano più di un grande punto interrogativo anche sulla convenienza economica e sul potenziale occupazionale, abbiamo pensato di convocare alcuni dei maggiori esponenti nel panorama nazionale dei vari ambiti coinvolti, mettendo quindi a confronto politica, economia e ambientalismo sul progetto di Carbon Capture & Storage che si sta prospettando su Ravenna per capire se investire ancora sul metano sia una strategia vincente e quali vantaggi o problemi può portare al paese e al territorio".