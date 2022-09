Galleria ex Cassa di Risparmio a Lugo verso la riqualificazione: rimosse le vetrate

Iniziano le prime attività per riqualificare la Galleria ex Cassa di Risparmio di Lugo, spesso agli onori della cronaca per episodi di utilizzo incivile degli spazi. A maggio in Prefettura si era svolta una riunione tra Prefetto, Comune e proprietà della Galleria (Crédit Agricole) - dopo che già ad aprile il sindaco Davide Ranalli aveva fatto appello ai proprietari chiedendo di "mostrare più responsabilità" - per pianificare le azioni per arrestare il degrado dello spazio che si trova nel pieno centro della città e tutelare così anche le attività commerciali che operano all'interno e nelle immediate vicinanze.

"Sosteniamo da tempo che serva un'azione mirata a migliorare la situazione della Galleria - commenta Ranalli - In questa logica avevamo suggerito due azioni di minima: l'installazione della videosorveglianza e la rimozione delle vetrine per rendere la Galleria più permeabile ed esteticamente più bella o, almeno, la sostituzione dei vetri rotti. Constatiamo che, grazie al lavoro del tavolo istituito dal Prefetto e voluto dall'Amministrazione, iniziamo a vedere i risultati. Sono stati infatti tolti i vetri dell'accesso su largo della Repubblica. Bene. Era un’azione che avevamo concordato e aspettavamo da tempo. Come Comune continuiamo a fare la nostra parte per migliorare la vivibilità del centro".