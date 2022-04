Galleria ex Cassa di Risparmio nel degrado, il sindaco: "I proprietari mostrino più responsabilità"

"A un anno dall’incontro con la proprietà, la situazione richiederebbe più responsabilità verso la città da parte dei proprietari". Così il sindaco di Lugo Davide Ranalli a proposito della Galleria ex Cassa di Risparmio, spesso agli onori della cronaca per episodi di utilizzo incivile degli spazi. La scorsa settimana il sindaco ha inviato una lettera alle proprietà per chiedere il ripristino della completa chiusura notturna della Galleria che, dal danneggiamento avvenuto sulla porta d’ingresso di Largo della Repubblica, non è stata più garantita. Così come stabilito nella riunione del febbraio 2021, l’Amministrazione Comunale ha messo in atto tutto quello che era necessario, per sua parte, per garantire l’installazione del sistema di videosorveglianza della Galleria. Nei giorni scorsi l’installazione è avvenuta e a giorni l’impianto sarà completamente attivo.

"Le telecamere dovrebbero rappresentare un deterrente per chi usa l’ex galleria in modo incivile - spiega Ranalli - Un anno fa la proprietà si era espressa per la realizzazione di opere di miglioria dell’immobile per 600mila euro ma finora nulla è stato fatto. Per l’Amministrazione Comunale la Galleria potrebbe rappresentare un elemento di indiscutibile valore per il nostro centro storico se opportunamente mantenuta dai proprietari. Abbiamo dimostrato a più riprese di avere ben chiaro cosa significhi per noi la rigenerazione urbana: cito a titolo di esempio il Pavaglione, piazza Savonarola e l'ex Acetificio Venturi. Abbiamo dato vita a un masterplan per la riqualificazione e la rigenerazione degli spazi urbani che potrebbe ricomprendere anche la Galleria se solo avessimo interlocutori più ricettivi di e interessati alla città di quelli attuali”.