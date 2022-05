Valorizzazione del centro storico: nuova vita alla galleria dell'ex Cassa di Risparmio a Lugo

Nuova vita alla Galleria ex Cassa di Risparmio di Lugo, spesso agli onori della cronaca per episodi di utilizzo incivile degli spazi. A fine marzo il sindaco ha inviato una lettera alle proprietà per chiedere il ripristino della completa chiusura notturna della galleria che, dal danneggiamento avvenuto sulla porta d’ingresso di Largo della Repubblica, non era stata più garantita. Così come stabilito nella riunione del febbraio 2021, l’Amministrazione Comunale ha messo in atto tutto quello che era necessario, per sua parte per garantire l’installazione del sistema di videosorveglianza della galleria.

Ora si cerca un modo per riqualificare la galleria. Il sindaco Davide Ranalli nei giorni scorsi ha incontrato in Comune Filippo Corsaro, responsabile della direzione regionale Romagna-Marche di Crédit Agricole Italia e Sergio Bassu, responsabile del servizio amministrazione immobili di Crédit Agricole Group Solutions. Un incontro proficuo, a partire dalla comune attenzione allo stato della galleria e dalla volontà di valorizzare lo spazio.

Durante l’incontro è stato condiviso l’obiettivo di avviare un percorso finalizzato alla valorizzazione della galleria che coinvolga, oltre al Comune e Crédit Agricole Italia, anche la Fondazione Cassa di Risparmio e Banca del Monte di Lugo, che il sindaco incontrerà nei prossimi giorni. Sindaco e rappresentanti dell’istituto di credito hanno anche condiviso la necessità di dare vita a incontri periodici per verificare gli interventi da attuare e i possibili progetti futuri.