Galleria ex Cassa di risparmio a Lugo: riunione in Prefettura per decidere del suo futuro

Una riunione proficua che ha individuato nel tavolo permanente tra proprietà della Galleria ex Cassa di Risparmio e Amministrazione Comunale il fulcro attorno al quale concertare le azioni, immediate e future, per arrestare il degrado dello spazio che si trova nel pieno centro della città e tutelare così anche le attività commerciali che operano all'interno e nelle immediate vicinanze. Si è svolta venerdì mattina in Prefettura a Ravenna la riunione convocata dal Prefetto Castrese De Rosa tra Comune di Lugo e proprietà della Galleria. Erano presenti il vicario del Prefetto Nazzareno De Franco, il sindaco di Lugo Davide Ranalli, i rappresentanti di Crédit Agricole Italia Filippo Corsaro e Sergio Bassu e il presidente della Fondazione Cassa di Risparmio e Banca del Monte di Lugo Mattia Berti.

I temi dell'accesso, dell'illuminazione, della pulizia e della manutenzione ordinaria sono stati posti al centro della riflessione che riguarda gli interventi immediati, mentre sulle prospettive future della galleria le proprietà hanno confermato il loro impegno a investire risorse per la messa in sicurezza della struttura, che si avvieranno concretamente entro qualche mese. L'Amministrazione comunale si è impegnata a condividere con la Prefettura gli esiti del lavoro del tavolo permanente istituito e a supportare gli interventi previsti dalla proprietà per gli aspetti di propria competenza.

“L’argomento – ha sottolineato il Prefetto De Rosa che ha seguito l’incontro da remoto – era già stato affrontato nei giorni scorsi in Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica per i risvolti di natura vandalica avvenuti in quell’area, sui quali le Forze dell’Orine hanno immediatamente individuato i responsabili. Ora si è avviato un percorso di proficua collaborazione tra Comune e proprietà che mi auguro possa portare in breve tempo a risultati concreti. Solo riqualificando l’area è possibile evirare che si ripetano episodi di degrado e di criminalità comune nel sito in questione. Ringrazio il Sindaco Ranalli e i rappresentanti di Crèdit Agricole Italia per la disponibilità ad avviare un percorso condiviso”.