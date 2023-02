Voltone della Molinella sold-out: assegnati tutti gli spazi espositivi per il 2023

La Galleria comunale d’arte Molinella fa sold-out. Come per il 2022, sono state diverse le richieste che artisti e associazioni hanno presentato all’amministrazione comunale per l’utilizzo degli spazi espositivi nel voltone della Molinella a pian terreno di Palazzo Manfredi a Faenza. Tante e valide, come esplicita la delibera di giunta che nei giorni scorsi ha approvato il calendario espositivo per il 2023. Gli spazi, concessi gratuitamente, saranno “disponibili” solo dal 13 al 26 settembre e dal 5 dicembre al 15 gennaio 2024, due periodi che l’Amministrazione Comunale si è riservata. In tutto il resto dell’anno il calendario prevede sempre una mostra, anche se chiaramente, tra un’esposizione e l’altra ci sarà un tempo tecnico di allestimento. Dopo “Artegatto Artefatto 2023” mostra realizzata da Ente Ceramica in collaborazione con l’Associazione Mondial Tornianti Gino Geminiani e Bottega Mirta Morigi che è terminata lunedì, la galleria proporrà “Mezzadria, una lunga storia di Gente comune”, promossa da Associazione Il Lavoro dei Contadini Faenza, che sarà allestita dal 28 febbraio e visitabile fino al 13 marzo.

Gli spazi saranno poi a disposizione della Scuola di Disegno Tommaso Minardi, che nel periodo assegnato dal 14 marzo al 28 marzo proporrà una mostra relativa ad una rassegna specifica. Seguirà una mostra documentaria sui magistrati Giovanni Falcone e Paolo Borsellino realizzata dall’Unione della Romagna Faentina tramite il Settore Polizia Municipale nel periodo assegnato dal 29 marzo al 18 aprile.Dal giorno successivo e fino al 3 maggio la galleria d’arte si tingerà di rosso per la mostra “Come eri vestita? Rispondono le sopravvissute alla violenza sessuale” a cura dell’Associazione Cerchi d’Acqua in collaborazione con SOS Donna di Faenza.

E ancora nel mese di maggio la mostra dedicata al Concorso “Un gioco per tutti” rivolta a tutte le scuole elementari di Faenza e dell’Unione della Romagna Faentina a cura dell’Associazione Insieme a Te, che anticiperà Buongiorno Ceramica a cura di Ente Ceramica, nel periodo 18-21 maggio e alla quale seguirà la mostra in occasione della “49^ edizione della manifestazione 100 KM del Passatore”, a cura dell'Associazione 100 KM, ospitata nel periodo di assegnazione che andrà dal 22 al 29 maggio.

A giugno sarà poi la volta dell’esposizione degli elaborati dalle classi dell’Istituto Comprensivo Faenza San Rocco dal titolo “In viaggio dalla collina al mare attraversando Faenza: un patrimonio ambientale, culturale artistico”, poi l’esposizione degli elaborati degli studenti della Scuola di Disegno Tommaso Minardi, che anticiperanno un’altra rassegna dedicata sempre della scuola di disegno comunale. A luglio la mostra “Il Mondo in Acquerello” offrirà in esposizione una selezione di opere degli artisti dell’Associazione Acquerellisti Faentini, poi il cinema con l’evoluzione della grafica cinematografica negli ultimi 40 anni tramite locandine custodite negli archivi del Cineclub il Raggio Verde, senza dimenticare Made In Italy a cura di Ente Ceramica, dal 24 agosto al 12 settembre.

Alla fine di settembre spazio alla mostra fotografica “MEI 2023”, cui seguirà l'Ottobre giapponese, una esposizione di opere di vari artisti giapponesi, a cura di Associazione Gemellaggi Faenza. In occasione della Festa della Montagna a cura di Uoei si terrà una mostra di disegni, dipinti e fotografie tra fine ottobre e inizio novembre. Seguirà ancora la mostra a cura dell’Associazione Amici dell’Arte, e nuovamente una rassegna organizzata dalla Scuola di Disegno Minardi, fino al 4 novembre.