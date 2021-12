Gara d'appalto da 250 milioni di euro per riqualificare l'E45

Lavori sulla E45. Anas ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea un bando di gara d’appalto per l’affidamento di lavori di manutenzione programmata sull’itinerario E45 in Umbria ed Emilia Romagna, del valore complessivo di 250 milioni di euro, nell’ambito del piano di riqualificazione dell’itinerario E45-E55 Orte-Mestre.

Si tratta del primo “Accordo Quadro per itinerario”, che prevede cioè l’esecuzione di tutti gli interventi per la messa in sicurezza di tratte complesse. In particolare, l’Accordo quadro per itinerari individua una serie articolata di interventi manutentivi e li accorpa per tratte omogenee, per conseguire una maggiore produzione di lavori e una migliore organizzazione dei cantieri, ottenendo, nel contempo, la riduzione degli impatti sulla viabilità.

Nel dettaglio, i lavori di potenziamento e messa in sicurezza dell’itinerario E45, nelle tratte umbra ed Emiliano-romagnola, riguarderanno il risanamento profondo delle pavimentazioni, la manutenzione programmata di ponti e viadotti, nonché l’installazione di nuove barriere di sicurezza, laterali e spartitraffico. L'appalto sarà aggiudicato con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo secondi i criteri indicati nel bando.

Le imprese interessate devono consegnare le offerte digitali, secondo le modalità previste dal bando di gara, tramite il Portale Acquisti di Anas entro le 12:00 del 31 gennaio 2022. Per informazioni dettagliate su tutti i bandi di gara è possibile consultare il sito internet di Anas alla sezione Fornitori>Bandi di gara.