Gara di pesca sportiva subacquea in apnea: emessa l'ordinanza

E' stata firmata l'ordinanza in relazione allo svolgimento di una gara di pesca sportiva subacquea in apnea nell’ambito del 16esimo Trofeo Ci.Ca.Sub Milano – gara selettiva di pesca in apnea 2023/2024. Pertanto, nella giornata del 15 ottobre dalle ore 09:00 alle ore 13:00 è disposto il divieto di esercitare le attività di pesca con canne, bilance o bolentini ed altri attrezzi consentiti nelle parti esterne delle dighe foranee del Porto di Ravenna, come meglio evidenziato da planimetria.

Nella giornata e negli orari oggetto del divieto di pesca è sospesa la validità di ogni altra autorizzazione emessa dal sottoscritto Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico centro?settentrionale. La presente Ordinanza entra in vigore alle ore 8:30 del 15 ottobre ed è valida fino alle 15:00 del 15. In caso di condizioni meteo avverse, la data di recupero sarà posticipata al 5 novembre 2023.