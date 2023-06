Gara di solidarietà per l’edicolante di via Lapi: “Voglio ricreare un punto di convivialità in un quartiere devastato"

L’edicola di Luca Alvisi di Via Lapi a Faenza, non era solo una semplice edicola, era un punto di riferimento per molte persone, oltre ad essere un sogno realizzato di un giovane ragazzo. Nel 2009, in piena crisi economica, Alvisi era rimasto in cassa integrazione, aveva solo 24 anni e tanta voglia di fare, così decide di rilevare l’edicola. Poi nel 2020 la rinnova completamente “Per cercare di rilanciare un settore già in crisi” scrive su GoFundMe dove ora ha lanciato una raccolta fondi per riaprire il prima possibile, l’edicola infatti è stata sommersa dall’acqua ed è fortemente danneggiata.



“Il 16 maggio, nel mio punto vendita l’acqua è arrivata a 6 metri con una potenza inimmaginabile. Il chiosco è stato completamente sommerso per giorni distruggendo ogni cosa. Tutta la merce e tutta l’attrezzatura è stata buttata ma anche la stessa struttura non ha retto la potenza dell’acqua. I doppi vetri, le serrande, il controsoffitto, l'isolamento dell'impianto elettrico e di videosorveglianza, le mensole e gli espositori sono distrutti. Nonostante le innumerevoli spese per ripartire, non mi voglio arrendere.Voglio ricreare un punto di convivialità in questo quartiere residenziale totalmente distrutto, dove potersi fermare a scambiare un sorriso o quattro chiacchiere come era prima di questo indelebile 16 maggio” scrive sulla piattaforma Luca Alvisi.

La pagina creata da GoFundMe con tutte le raccolte riguardanti l’alluvione in Emilia Romagna è raggiungibile al link https://gfme.co/alluvione-emiliaromagna