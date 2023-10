Un brunch con Willy Wonka o una cena col Bianconiglio: il 'Sogno di Natale' prende vita nel vivaio

È il 'Sogno di Natale' il tema scelto quest'anno da Garden Bulzaga per celebrare le festività natalizie. Il vivaio di Faenza ogni anno per le feste di Natale allestisce i 7000 metri quadri dei suoi locali con un tema diverso, rendendo così possibile fare incetta di piante e decorazioni per la casa circondati della magia. Non solo: all'interno del vivaio è possibile gustare colazioni, brunch e cene eleganti a tema natalizio.

"Il tema del Natale Bulzaga nasce sempre durante l’allestimento di quello in corso, sedimenta, viene discusso, si fa amare e comincia a diventare progetto - spiega la titolare Sonia Baldini - Questa edizione 2023 è stata pensata a dicembre, lavorata fra gennaio e febbraio e poi è stata congelata dall’acqua e da quanto successo a maggio nella nostra terra. Ci siamo chiesti se avesse avuto ancora un senso e ci siamo detti che sì, il senso era nel tema stesso: “Sogno di Natale”. Perché ognuno di noi, anche nel momento più incerto, può aggrapparsi a un sogno. E il nostro si stava disegnando sulla carta. Un mondo fantastico in cui immergersi, il profumo del cioccolato che si spande e ti prende per la gola, un panettone che ti accoglie, un tè col Bianconiglio, la casetta di pan di zenzero, un sottosopra pensato per stupire e giocare con l’immaginazione".

Non solo: il vivaio faentino collaborerà con realtà del territorio per sostenerle in questo momento difficile. "Ci è sembrato naturale e importante chiedere la collaborazione ad aziende del territorio - continua la titolare - Flamigni, il panettone di Forlì, Sebastiano Caridi, maestro cioccolatiere, DegustoLAB cappuccini e tisane creativi, Mulino Naldoni e le sue farine. E l’intero staff di Eventi Catering per brunch e cene, già nostri partner anche sul Christmas Express (tema del 2022). Abbiamo unito le forze in un progetto comune perché pensiamo che per qualche ora entrare dentro un sogno e farlo diventare una parentesi d’incanto possa far scordare per un momento tutto quello che non va. Sappiamo che funziona, lo abbiamo testato anche durante gli anni zoppi del Covid quando, pur contingentati, abbiamo contato nei fine settimana oltre 4mila visitatori da ogni parte della regione. Interesse consolidato negli anni successivi, con i numeri sempre in crescita e la soddisfazione di chi entra e scopre il nostro mondo. Il nostro sogno inizia qui, insieme a tutti voi, vi invitiamo a provarlo".

Sogno di Natale sarà aperto tutti i giorni con i soliti orari da negozio, il sabato, la domenica e i festivi con orario continuato fino al 22 dicembre. Per info programma gardenbulzaga.com. Per prenotare il brunch o una cena eventicatering,it.