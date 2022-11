Per Natale un viaggio "goloso" sulle carrozze dell'Orient Express nel vivaio faentino

4 ottobre 1883, Gare de l’Est, Parigi. Tra nuvole di vapore e fischio del via libera, il treno lasciò solennemente la stazione parigina diretto a Costantinopoli. Una folla elegante assisteva alla partenza sognando, un giorno, di essere fra i fortunati viaggiatori con in mano il biglietto dell’Orient Express. Quest'anno, per Natale, il sogno può "diventare realtà": il vivaio di Faenza 'Garden Bulzaga', che ogni anno per le feste di Natale allestisce i 7000 metri quadri dei suoi locali con un tema diverso, ha infatti ideato il 'Very Christmas Express'.

Si potrà così fare incetta di piante, decorazioni per la casa e per l'albero di Natale passeggiando tra le carrozze del treno più famoso della storia, con tanto di finestrini che mostrano paesaggi innevati e laghi ghiacciati. Parigi, Istanbul, Venezia, Praga, Londra, Budapest, Vienna e Stoccolma sono le destinazioni del viaggio che diventa anche "culinario". Sui vagoni e nelle "foreste" realizzate nel vivaio, infatti, è possibile gustare colazioni, brunch e cene eleganti a tema natalizio. Il tutto circondati dalla magia del Natale.

PS. la locomotiva del treno è stata realizzata dal giovane artista ravennate Alessandro de Lorenzi, che l'anno scorso aveva esposto il suo Grinch di cartapesta proprio al Garden Bulzaga che era stato poi acquistato dallo chef Massimo Bottura in persona!