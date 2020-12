Gatta di 26 anni scomparsa da casa: "Non si era mai allontanata prima d'ora"

Ho smarrito la mia gatta di 26 anni, Micia, non si è mai allontanata da casa (in via Dismano vecchio-zona Gallery). Martedì mattina un camion del servizio spurghi ha parcheggiato davanti al mio cancello limitando la visuale delle telecamere di sorveglianza: si vede la gatta girare attorno al camion e poi scompare. Temiamo che sia stata caricata su una macchina anche per sbaglio. Se qualcuno avesse delle informazioni può gentilmente chiamare il numero 3391385034. La gatta è più magra di come appare in foto ed è molto socievole, si fa avvicinare e accarezzare da tutti.

Michela Frisoni