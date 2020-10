Gattini abbandonati in una colonia: cercano una famiglia che gli dia amore

Ancora un gesto spregevole: è stata abbandonata una famiglia intera di gattini in via Canale Inferiore a Villa Prati, in una colonia censita da anni. "Ennesima vergogna sul nostro territorio, dove non si sterilizza e si preferisce scaricare i problemi sui soliti volontari - commentano dall'Infermeria felina Enpa di Bizzuno, dove sono stati portati i micini - Se qualcuno dovesse riconoscerli ci scriva in privato e ci dia tutte le info per denunciare. Siamo di fronte a un reato da perseguire penalmente e questi esseri spregevoli devono pagarla. Ricordiamo che chiunque abbandoni animali domestici o che abbiano acquisito abitudini della cattività è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda da 1.000 a 10.000 euro. Solo con il sostegno delle istituzioni e degli amministratori possiamo la differenza e rendere il nostro un territorio civile, ma il lavoro da fare è ancora tanto. Non lasciateci soli. Chi fosse interessato all'adozione può venire a conoscerli".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.