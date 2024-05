Gattino gettato nel cassonetto con ancora il cordone ombelicale: "Lotta per sopravvivere, troppa inciviltà"

Dopo quella di Omero, gattino cieco trovato nei giorni scorsi in centro a Ravenna, la sezione ravennate di Enpa ( ente nazionale di protezione animali) condivide un'altra storia commovente. "A una nostra volontaria da alcuni giorni è stato portato un gattino con ancora il cordone ombelicale attaccato e gli occhi chiusi - spiegano da Enpa -. Era stato rinvenuto da alcune persone all’interno di un cassonetto dell’immondizia in pieno centro a Ravenna e sarebbe indubbiamente morto, se non si fossero uditi i suoi flebili vagiti".

"La nostra volontaria lo sta allattando con tanto amore e si prodiga per fargli superare quella che è la fase più delicata e disperata di un cucciolo senza madre - continuano i volontari ravennati - Purtroppo le possibilità di farcela sono molto limitate e ci si deve attendere il peggio. Ciò che provoca in noi una vibrata indignazione sta nel fatto che tutt’oggi si possano verificare episodi simili in pieno centro a Ravenna. Il ritrovamento di questo gattino denota che esiste ancora un livello di inciviltà che le tante iniziative per divulgare quei principi di sana zoofilia non sono riuscite ad intaccare".