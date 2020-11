I volontari salvano un gatto caduto in un loculo del cimitero

Una disavventura assurda che, fortunatamente, si è conclusa nel migliore dei modi. Martedì mattina i volontari dell'infermeria felina Enpa di Bizzuno, che si occupano del soccorso di animali feriti o in difficoltà, sono stati contattati per un recupero davvero insolito. Un gatto rosso, appartenente a una colonia Enpa situata poco distante, era finito dentro un loculo nel cimitero di Lugo, a una profondità di circa due metri. "Se non fosse stato per l'immediata segnalazione di una signora - spiegano i volontari - il gatto sarebbe rimasto lì per molti giorni. Siamo riusciti a prenderlo e a metterlo in sicurezza".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.