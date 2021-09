Nuova vita all'ex Galleria Fabbri: in centro apre una boutique di lusso

Nuova vita alla storica galleria Fabbri di via Diaz, in pieno centro storico a Ravenna. E' qui che aprirà sabato 11 settembre (venerdì 10 si terrà un evento su invito) il nuovo store di Gaudenzi Boutique, che al civico 16 proporrà abbigliamento, accessori e calzature di alta moda. La storica galleria trova finalmente nuova luce grazie al progetto di riqualificazione contemporanea a cura dell’architetto Marco Costanzi, che ha saputo proiettare verso il futuro la location rispettandone ed esaltandone il passato denso di storia.

E non solo moda: Gaudenzi si propone come uno spazio contemporaneo che amplia il concetto di boutique, presso il quale sara? anche possibile scoprire e acquistare arredi e complementi di design, ammirare mostre d'arte e assistere a live performance.

“Sono praticamente nata in boutique e ho sempre respirato la passione per questo lavoro e per la moda, grazie all’esempio ed alla dedizione dei miei genitori – dichiara Francesca Meletti, e-commerce manager dell’azienda e figlia dei fondatori Attilio e Giovanna Gaudenzi - La nostra realta? ha vissuto un significativo e costante sviluppo negli ultimi anni. Siamo anche un’azienda storicamente moderna: siamo molto fieri di poter affermare che il nostro team e? composto al 90% da donne e da moltissimi giovani e che prestiamo particolare attenzione alla sostenibilita?, sia nell’approccio ai brand con cui lavoriamo che per le nostre scelte e policy aziendali”.