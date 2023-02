Gemellaggi, a Russi ripartono gli scambi giovanili europei

Dopo tre anni di sosta forzata, il Comitato di Gemellaggio di Russi ripropone lo scambio culturale per i ragazzi della classe V primaria e I secondaria nella consueta formula trilaterale: dalle due città gemellate europee (la tedesca Bopfingen e la francese Beaumont), quest’anno si attendono a Russi due gruppi di dieci ragazzi ciascuno.

Dal 28 luglio al 4 agosto 2023 è prevista una settimana di ospitalità presso le famiglie russiane, durante la quale i ragazzi verranno guidati in un percorso di amicizia, conoscenza e scoperta e valorizzazione dell'ambiente, principalmente locale, e per fare questo altre associazioni del territorio collaboreranno all'iniziativa fornendo le loro specifiche conoscenze. Nel 2024 e 2025 gli stessi partecipanti si incontreranno poi nelle Città gemelle con le stesse modalità.

I posti a disposizione sono dieci. Le iscrizioni si raccolgono dal 28 febbraio al 15 marzo 2023, negli orari previsti (martedì, ore 11-12.30 e sabato ore 11-12), presso la sede del Gemellaggio in via E. Babini 1 (primo piano). Eventuali adesioni oltre il numero massimo saranno accolte con riserva.

Infine, il Comitato di Gemellaggio segnala che una ragazza quindicenne di Beaumont (Hannah) è interessata a trascorrere un periodo di tempo in Italia presso una famiglia che abbia una figlia coetanea e che poi sia desiderosa di ripetere l'esperienza in Francia. «Si tratta di un'esperienza di amicizia che può arricchire culturalmente e umanamente le due giovani» sottolinea il Comitato. Per informazioni: tel. 339 5467199.