Gemellaggi, Cervia 'vola' a Jelenia Góra per il 64esimo Festival della Luce

Nei giorni scorsi la Delegazione cervese composta dal sindaco Massimo Medri, dalla Vicepresidente del Consiglio comunale Daniela Monti, dalla Delegata al Verde Pubblico Patrizia Petrucci e da Paola Dassani di Cervia Turismo, è stata ricevuta dal sindaco di Jelenia Góra Jerzy ?u?niak con calorosa accoglienza, il quale ha riservato grande attenzione alla nostra città. Cervia è stata invitata a Jelenia Góra in Polonia per festeggiare la 64^ edizione del Festival della Luce, uno tra gli eventi più importanti, anche a livello turistico, della città polacca, gemellata con Cervia dal 1976.

In programma anche un incontro operativo organizzato per la città di Cervia, con le Società Sportive polacche, che hanno dimostrato forte interesse per il nostro territorio, dove sono stati presi in esame future collaborazioni nell’ambito del turismo sportivo. Inoltre molto proficua anche l’attività svolta con le altre città straniere presenti gemellate con Jelenia Góra, che hanno manifestato grande interesse per il prodotto turistico cervese.

Da tanti anni Jelenia Góra partecipa a “Cervia Città Giardino”, realizzando fantastici allestimenti floreali e quest’anno in occasione dei 50 anni della manifestazione, dedicata ai temi della pace e della fratellanza, il giardino polacco con il titolo “NO WAR”, è stato dedicato alle città ucraine di Severodonetsk, Ternopil e Rivne, quest’ultime presenti a Jelenia Góra, dove hanno siglato un patto di amicizia. Ricordiamo che nella località termale di Cieplice, zona di grande interesse turistico e di particolare visibilità, nel parco in “Ulica Cervi” (Via Cervia), è presente la scultura che rappresenta il “cervo", simbolo delle due città, realizzata dall’Artista Miros?aw Kulla, un omaggio in occasione dei 40 anni di gemellaggio tra Jelenia Góra e Cervia, celebrati nel 2016.

Il sindaco Massimo Medri ha dichiarato: "E' stato un grande onore per me rappresentare la città di Cervia a Jelenia Góra e ringrazio il Sindaco ?u?niak per l’invito e la calorosa accoglienza con cui ci ha accolto. Un programma di lavoro intenso ed interessante, in particolare l’incontro con le Società Sportive ha gettato le basi per future collaborazioni e per costruire relazioni ancora più solide. L’obiettivo comune è quello di lavorare insieme per la pace e la distensione. Nell’occasione ho rinnovato l’invito alla nostra città gemelata di partecipare a Cervia Città Giardino 2023".