Gemellaggi e patti di amicizia: Cervia cerca un maggior coinvolgimento della cittadinanza

"Cervia è da sempre una città che si relaziona con il mondo e non solo per motivazioni turistiche, ma anche per aprirsi alle altre culture e crescere in una dimensione in cui i suoi cittadini si sentano cittadini d’Europa e del mondo". Lo affermano dal Comune di Cervia che si propone di rinnovare e dare valore aggiunto al patrimonio di rapporti coltivati con i comuni consolidati negli anni, attraverso un maggior coinvolgimento della cittadinanza attiva.

In questa direzione, l’Amministrazione invita i cittadini interessati a partecipare a un percorso formativo dedicato alla conoscenza dei gemellaggi e dei patti di amicizia del Comune di Cervia, per valutare insieme le azioni da percorrere affinché possa nascere un gruppo riconosciuto di cittadini attivi, interessato a curare la fitta rete di rapporti con le città che il Comune ha intrecciato negli anni, con l’obiettivo di definire il modello più idoneo per formalizzare tale gruppo (es. Associazione, Comitato).

Sono previsti 2 incontri, il 21 e 28 novembre, dalle ore 18 alle ore 19, nella residenza comunale in p.zza Garibaldi 1. Durante gli incontri, verranno trattati vari temi legati alla città gemellate e patti di amicizia con il Comune di Cervia, raccontando anche alcune esperienze concrete. Non sono richiesti particolari requisiti per partecipare, semplicemente interesse ed entusiasmo per gli scambi europei e l’impegno civico. I cittadini interessati possono inviare la propria iscrizione entro il 15 novembre 2023. E’ sufficiente scrivere a europa@comunecervia.it indicando nome e cognome - numero di telefono ed email.