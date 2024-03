Generosa donazione di mobili agli alluvionati di Fornace Zarattini

Consegnate 70 cassettiere doppie e sei bancali di basi letto al Comitato cittadino di Fornace Zarattini. Il materiale è stato donato dalla Casa della Speranza Onlus di Castiglione Torinese alle famiglie alluvionate di Fornace Zarattini. Il materiale è stato ricevuto ufficialmente sul posto dal referente Fabio Marzufero e consegnato in presenza e supporto della Associazione Nazionale Carabinieri Sezione di Ravenna al Presidente del Comitato cittadino Fornace Zarattini Yuri Ghetti e, tramite il censimento che farà il Comitato, si individueranno le famiglie bisognose. Si ringrazia inoltre la Associazione Need You Onlus di Aqui Terme per il contributo.