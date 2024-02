La generosità della negoziante: regala giochi, abiti e un seggiolino auto alle famiglie meno fortunate

L'associazione Il Terzo Mondo ODV attraverso il suo presidente Charles Tchameni Tchienga ringrazia la ravennate Cristiana Cavalcoli, proprietaria del negozio di abbigliamento e accessori per bambini 'La Birba', per avere di nuovo pensato di regalare un 'sorriso' alle famiglie indigenti che frequentano lo Sportello del Sorriso di Via Grado 30 a cura dell'associazione. La donazione, ritirata stamattina, è composta da un seggiolino auto, giocattoli vestiario ed altri accessori. Spiega Tchameni: "E' una manna che cade dal cielo per le neo mamme che seguiamo presso lo sportello del Sorriso, mettendo gratuitamente a disposizione loro, tutto il materiale che costituisce un corredo completo". il presidente della Onlus ringrazia anche il Gruppo Consar per la disponibilità del mezzo di trasporto.