Geronimo Stilton visita Galla Placidia e mangia una piadina nel nuovo libro del 'topo giornalista'

Anche Geronimo Stilton visita i mosaici di Ravenna. San Vitale e Galla Placidia saranno teatro di una delle avventure “stratopiche” del famosissimo topo giornalista. È uscito nelle libreria italiane per le edizioni Piemme “Mille Meraviglie – Viaggio alla scoperta dell’Italia”. Il volume realizzato nel 2020 in collaborazione con il ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione internazionale è stato distribuito nel corso del 2021 dal ministero a tutte le ambasciate, i consolati e gli Istituti italiani di cultura nel mondo. E, dato il successo ottenuto, Piemme ha deciso renderlo disponibile anche per tutti i bambini italiani a partire da oggi, 13 settembre. Il libro sarà dunque reperibile in tutte le librerie (fisiche e online) e presente nella grande distribuzione (aree libri dei supermercati) in una confezione speciale, con la sovraccoperta che diventa un poster dell'Italia.

“Proprio così, cari bocconcini di grana - si legge nella presentazione del volume - Geronimo e la sua famiglia stanno per partecipare a un viaggio mozzafiato tra città, borghi e paesaggi spettacolari. Insieme attraverseranno il Paese più bello del mondo, l’Italia! Tappa dopo tappa, regione dopo regione, dovranno risolvere indovinelli e scovare indizi, lanciandosi alla scoperta di tantissimi luoghi dove la bellezza è di casa”.

Una grande avventura, nella quale non potevano certo mancare Ravenna e l’Emilia-Romagna. E così Geronimo, dopo aver gustato una buona piadina, farà un tuffo nell’arte con i mosaici di Ravenna per poi finire a Bologna ad ammirare i suoi famosi portici e gustare parmigiano reggiano. Nel Diario di viaggio Geronimo approfondirà la ricetta della piadina, il segreto di Bologna sull’acqua e scoprirà le curiosità del museo Ferrari.

"Anche questo è un modo per coinvolgere fasce d’età che incontrano i monumenti Unesco soprattutto in occasione di gite o nello studio della storia dell’arte – spiega don Lorenzo Rossini, direttore dell’Ufficio Beni Culturali della Diocesi di Ravenna-Cervia – Questo libro ci è sembrato uno spunto e un aggancio interessante per far conoscere Ravenna e i suoi mosaici, anche a partire dalla fama di Geronimo Stilton e dei suoi libri tra i più piccoli. Come custodi e gestori di questi monumenti vorremmo davvero coinvolgere tutti per trasmettere la bellezza e la storia della nostra città".

Il libro

Geronimo Stilton e tutta la sua famiglia decidono di partecipare alla “Mille Meraviglie”, una caccia al tesoro strabiliante tra città, borghi e paesaggi bellissimi. Tappa dopo tappa, da Roma a Venezia, dall'Appennino alle Alpi, la squadra Stilton visita luoghi unici al mondo raccontandone la storia, le tradizioni culturali e culinarie, le attrazioni e le peculiarità geografiche. Alla fine, gli Stilton scopriranno di aver vinto la gara aggiudicandosi il primo premio: un altro viaggio in Italia, un'altra stratopica avventura.