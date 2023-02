Il futuro del canile, giunte due offerte al Comune per la gestione triennale: un appalto da 660mila euro

Mentre venerdì pomeriggio la commissione consiliare 8 “Decentramento, lavori pubblici, ambiente, animali, transizione ecologica, riforestazione” si è riunita per fare luce sull'incidente del 31 gennaio, quando un bambino è stato azzannato da un pitbull all'interno del canile comunale di Ravenna, arrivano notizie sul futuro della struttura. Sarebbero infatti arrivate due offerte per la gestione del canile nel prossimo triennio, offerte che ora dovranno essere valutate dal Comune. Come riferisce proprio in commissione il dirigente del Servizio Tutela Ambiente e Territorio, Stefano Ravaioli, l'aggiudicazione dell'appalto è prevista per i primi di marzo.

La gara prevede la gestione del canile di via Romea Nord per il periodo che va dal 1 aprile 2023 al 31 marzo 2026. L'importo di gara è fissato a 660.934,50 euro, ovvero circa 220mila euro l'anno, e comprende i costi della manodopera che la stazione appaltante ha stimato pari a 516mila euro. Il contratto potrà essere rinnovato alle stesse condizioni per altri tre anni. In realtà già a giugno era stato pubblicato un bando di gara per la gestione del canile a partire dal 1 ottobre 2022, ma la procedura era andata deserta. Così il Comune aveva chiesto al Consorzio Sociale Romagnolo, che ha gestito, attraverso la cooperativa associata La Pieve, il canile di Ravenna negli ultimi tre anni, di prorogare la scadenza del contratto fino al 31 marzo 2023.

Tra i requisiti per la presentazione delle offerte, tra le altre cose, era richiesta ai concorrenti un'esperienza analoga nella gestione di un canile nell'ultimo triennio, la presenza di un addestratore cinofilo certificato e un medico veterinario abilitato alla professione. La capienza massima del canile di Ravenna è fissata a 120 cani, nel 2021 i cani ospitati a fine anno erano 75 (con 152 cani entrati e 154 usciti). Nel canile sono presenti 76 box per cani adottabili, 20 per cani con particolari problematiche sanitarie e 6 per cani in ingresso, 8 aree di sgambatura (per un totale di 3200 metri quadri), un'ulteriore area di sgambatura in uso a Enpa, un locale per i cuccioli, un locale per la toelettatura e un locale adibito a cucina per il lavaggio delle ciotole. Oltre a questo è presente un ufficio, un ambulatorio veterinario, una stanza per la custodia dei farmaci, una sala per gli operatori, un magazzino, un bagno e uno spogliatoio.